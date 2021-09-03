56:51

الحصاد 2021/9/2

ناقش عبد السلام محمد من كابل أهم التطورات على المشهد الأفغاني، خاصة تلك المتعلقة بإعادة تجهيز مطار كابل للعمل، وكذلك استعداد حركة طالبان لمواجهة المقاومة في منطقة بنجشير،