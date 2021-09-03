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56:51

الحصاد 2021/9/2

ناقش عبد السلام محمد من كابل أهم التطورات على المشهد الأفغاني، خاصة تلك المتعلقة بإعادة تجهيز مطار كابل للعمل، وكذلك استعداد حركة طالبان لمواجهة المقاومة في منطقة بنجشير،
2/9/2021
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