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56:51
الحصاد 2021/9/2
ناقش عبد السلام محمد من كابل أهم التطورات على المشهد الأفغاني، خاصة تلك المتعلقة بإعادة تجهيز مطار كابل للعمل، وكذلك استعداد حركة طالبان لمواجهة المقاومة في منطقة بنجشير،
2/9/2021
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