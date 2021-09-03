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أبرز ملامح الحكومة الأفغانية المقبلة

نتعرف على أبرز ملامح الحكومة الأفغانية المقبلة حيث نقلت عن مصادر في حركة طالبان قولها إن رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبد الغني برادر سيترأس الحكومة الأفغانية المقبلة.