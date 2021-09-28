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ملعقة الحرية.. منحوتة لفنان كويتي تكرم أسرى جلبوع الستة

ملعقة الحرية هي منحوتة فنية صنعها النحات الكويتي ميثم عبدال تقديرا للأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من حفر نفق أسفل سجن جلبوع الإسرائيلي.