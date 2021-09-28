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حركة طالبان تطبق دستور العهد الملكي لفترة مؤقتة

أعلن وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية عبد الحكيم شرعي أن طالبان ستطبق دستور العهد الملكي لفترة مؤقتة باستثناء ما يتعارض فيه مع الشريعة الإسلامية.