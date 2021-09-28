Skip links
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
03:22
حركة طالبان تطبق دستور العهد الملكي لفترة مؤقتة
أعلن وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية عبد الحكيم شرعي أن طالبان ستطبق دستور العهد الملكي لفترة مؤقتة باستثناء ما يتعارض فيه مع الشريعة الإسلامية.
28/9/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
النشاط البركاني في جزيرة لابالما يرتفع بشكل غير مسبوق
play
01:22
السودان.. ماذا بعد التراشق؟
play
04:30
" تنسيقية القوى الديمقراطية" المعارضة لقرارات قيس سعيّد
play
02:39
ما وراء الخبر ـ هل ينقذ الحراك السياسي والشعبي تونس من سيناريوهات مخيفة؟
play
24:42
مقاطع حول هذه القصة
النشاط البركاني في جزيرة لابالما يرتفع بشكل غير مسبوق
play
01:22
السودان.. ماذا بعد التراشق؟
play
04:30
" تنسيقية القوى الديمقراطية" المعارضة لقرارات قيس سعيّد
play
02:39
ما وراء الخبر ـ هل ينقذ الحراك السياسي والشعبي تونس من سيناريوهات مخيفة؟
play
24:42
المزيد من التقارير الإخبارية
النشاط البركاني في جزيرة لابالما يرتفع بشكل غير مسبوق
السودان.. ماذا بعد التراشق؟
" تنسيقية القوى الديمقراطية" المعارضة لقرارات قيس سعيّد
ما وراء الخبر ـ هل ينقذ الحراك السياسي والشعبي تونس من سيناريوهات مخيفة؟
الأكثر قراءة
اتهمت أميركا بخرق السيادة الأفغانية.. طالبان تتبنى مؤقتا دستور الحقبة الملكية وتستثني منه ما يعارض الشريعة
طالبان استدعت دستوره من العهد الملكي لأفغانستان.. تعرف على محمد ظاهر شاه
شاهد.. ميسي يحسم صراع “حديقة الأمراء” وشيريف تيراسبول يحرج ريال مدريد في ليلة تألق صلاح مع ليفربول
المغرب يرد على قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنيه