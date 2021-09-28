02:00

الوضع الاقتصادي في أفغانستان يلقي بظلاله على مصانع قندهار

تعاني المنطقة الصناعية في مدينة قندهار إغلاق أكثر من نصف مصانعها بسبب تعثر الوضع الاقتصادي في أفغانستان. وتسبب الوضع في الاستغناء عن آلاف العمال.