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10:26

النشرة الاقتصادية (28/9/2021)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات، وسط مخاوف الأسواق من انخفاض المعروض العالمي نتيجة ارتفاع الطلب في أجزاء من العالم.
28/9/2021
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