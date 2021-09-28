10:26

النشرة الاقتصادية (28/9/2021)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات، وسط مخاوف الأسواق من انخفاض المعروض العالمي نتيجة ارتفاع الطلب في أجزاء من العالم.