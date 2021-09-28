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النشاط البركاني في جزيرة لابالما يعود بشكل غير مسبوق

ارتفع النشاط البركاني في جزيرة لابالما بشكل غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى تدفق الحمم البركانية بسرعة أكبر واقترابها من بلدات جديدة في الجزيرة.