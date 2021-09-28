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الحدادة حرفة بوسنية تتوارثها عائلات منذ القدم

تعمل 3 عائلات في وسط البوسنة على تشكيل الحديد بالطرق التقليدية حفاظا على تقاليد الأجداد، ورغم ذلك تنال منتجاتهم قبول ورضا العملاء الذين يؤكدون أنها ذات جودة عالية.