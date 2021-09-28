Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
01:34

الحدادة حرفة بوسنية تتوارثها عائلات منذ القدم

تعمل 3 عائلات في وسط البوسنة على تشكيل الحديد بالطرق التقليدية حفاظا على تقاليد الأجداد، ورغم ذلك تنال منتجاتهم قبول ورضا العملاء الذين يؤكدون أنها ذات جودة عالية.
28/9/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

النشاط البركاني في جزيرة لابالما يرتفع بشكل غير مسبوق

01:22
(الجزيرة)

السودان.. ماذا بعد التراشق؟

04:30
(الجزيرة)

" تنسيقية القوى الديمقراطية" المعارضة لقرارات قيس سعيّد

02:39
(الجزيرة)

ما وراء الخبر ـ هل ينقذ الحراك السياسي والشعبي تونس من سيناريوهات مخيفة؟

24:42
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

النشاط البركاني في جزيرة لابالما يرتفع بشكل غير مسبوق

01:22
(الجزيرة)

السودان.. ماذا بعد التراشق؟

04:30
(الجزيرة)

" تنسيقية القوى الديمقراطية" المعارضة لقرارات قيس سعيّد

02:39
(الجزيرة)

ما وراء الخبر ـ هل ينقذ الحراك السياسي والشعبي تونس من سيناريوهات مخيفة؟

24:42
المزيد من البرامج

النشاط البركاني في جزيرة لابالما يرتفع بشكل غير مسبوق

(الجزيرة)

بعد انتهاء مصالحها.. هل تتخلى أميركا عن الفصائل الكردية في سوريا؟

(الجزيرة)

السودان.. ماذا بعد التراشق؟

(الجزيرة)

" تنسيقية القوى الديمقراطية" المعارضة لقرارات قيس سعيّد

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اتهمت أميركا بخرق السيادة الأفغانية.. طالبان تتبنى مؤقتا دستور الحقبة الملكية وتستثني منه ما يعارض الشريعة

(الجزيرة)

طالبان استدعت دستوره من العهد الملكي لأفغانستان.. تعرف على محمد ظاهر شاه

محمد ظاهر شاه (رويترز)

شاهد.. ميسي يحسم صراع “حديقة الأمراء” وشيريف تيراسبول يحرج ريال مدريد في ليلة تألق صلاح مع ليفربول

ميسي سجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال (غيتي)

المغرب يرد على قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنيه

بوريطة قال إن المغرب يعتبر قرار تأشيرات السفر قرارا سياديا فرنسيا لكن تبريراته غير ملائمة (الأناضول)