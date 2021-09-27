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19:28

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/9/27)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/9/27) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الدعوات الشعبية في السودان للحشد وحماية انتقال السلطة، كما رصدت الحملة الداعية لمقاطعة المنتجات الهندية.
27/9/2021
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