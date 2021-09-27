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مشاورات تشكيل الحكومة في ألمانيا

ينذر المشهد السياسي المبعثر في ألمانيا بأن مشاورات تشكيل الحكومة لن تكون يسيرة، وستستغرق وقتا طويلا وسط مخاوف من تأثير ذلك على قرارات هامة تتعلق بالسياسية الخارجية.