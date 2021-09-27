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51:04
للقصة بقية- فلسطينيو الداخل
تناولت حلقة (2021/9/27) من برنامج “للقصة بقية” أحوال فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويقترب عددهم من المليونين، ويمثلون أكثر من 20% من سكان إسرائيل.
27/9/2021
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