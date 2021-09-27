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01:25

الحكومة الأفغانية تعيد فتح معبر إسلام قلعة الذي يربط منطقة هرات بإيران

أعادت الحكومة الأفغانية تشغيل معبر إسلام قلعة الذي يربط منطقة هرات بإيران ويعد البوابة الرئيسية التي تمر عبرها معظم الواردات التجارية.
27/9/2021
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