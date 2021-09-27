57:15

الحصاد (2021/9/26)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2021/9/26) العديد من المواضيع، كان من أبرزها: فسيفساء سياسية وشعبية تتشكل في تونس رفضا لتدابير الرئيس قيس سعيّد.