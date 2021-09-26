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24:43
خارج النص- فيلم الأصليين
تناولت حلقة (2021/9/26) من برنامج “خارج النص” فيلم الروائي أحمد مراد “الأصليين” الذي أخرجه مروان حامد. وقد حصد الفيلم العديد من الجوائز المحلية رغم عدم تحقيقه إيرادات مادية كافية.
26/9/2021
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