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البث الحي
46:14

المسافة صفرـ الحوض الجاف

سلط برنامج “المسافة صفر” -ضمن تحقيقاته- الضوء على موضوع الانتهاكات التي تطول الأطفال في مملكة البحرين، إذ استعان فريق الجزيرة بتسجيلات ووثائق حصرية، إضافة إلى شهادات خاصة للقصّر..
26/9/2021
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