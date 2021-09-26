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المسافة صفرـ الحوض الجاف

سلط برنامج “المسافة صفر” -ضمن تحقيقاته- الضوء على موضوع الانتهاكات التي تطول الأطفال في مملكة البحرين، إذ استعان فريق الجزيرة بتسجيلات ووثائق حصرية، إضافة إلى شهادات خاصة للقصّر..