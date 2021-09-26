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المرشحون لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. من هم؟

يتنافس 3 مرشحين لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت عنهم الأحزاب الكبرى في البلاد. نتعرف في هذا التقرير على هؤلاء المرشحين.
26/9/2021
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