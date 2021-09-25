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07:38

النشرة الاقتصادية (25/9/2021)

أُغلقت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 3 أعوام؛ نتيجة تقلص الإمدادات ولجوء شركات الطاقة للسحب من المخزون. كما ارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية خلال تداولات أمس..
25/9/2021
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