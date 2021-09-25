انتقل الى المحتوى
البث الحي
57:44

الحصاد (2021/9/24)

تناول زين العابدين توفيق في “الحصاد” (2021/9/24) العديد من المواضيع منها: الاتحاد التونسي للشغل يحذر من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس، وواشنطن تعرب عن القلق من إجراءات قيس سعيد.
24/9/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم

21:56
(الجزيرة)

الحصاد 2021/9/22

58:54
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

15:19
(الجزيرة)

الحصاد (2021/9/19)

57:04
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم

21:56
(الجزيرة)

الحصاد 2021/9/22

58:54
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

15:19
(الجزيرة)

الحصاد (2021/9/19)

57:04
المزيد من النشرات الإخبارية

نشرة الثامنة- نشرتكم

(الجزيرة)

الحصاد 2021/9/22

(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

(الجزيرة)

الحصاد (2021/9/19)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

غير بعيد عن القصر الرئاسي.. انفجار سيارة مفخخة يوقع قتلى وجرحى بالعاصمة الصومالية

عناصر من الصليب الأحمر يحملون مدنيين سقطوا جراء انفجار في العاصمة مقديشو (رويترز-أرشيف)

أسباب فنية وراء إلغاء صفقة الغواصات.. خبراء: خسائر فرنسا المعنوية أفدح من المادية

الغواصات الأميركية تمتلك تقنيات متقدمة عن الفرنسية وهو ما يؤهلها للإبحار بعيدا وإنجاز مهام أطول (الصحافة الأجنبية)

تونس.. استقالات تهز حركة النهضة وتحذيرات متواصلة من احتكار الرئيس جميع السلطات

المقر الرئيسي لحركة النهضة في العاصمة تونس (رويترز)

متأثرا بـ”مولانا الرومي”.. قس أميركي يعتنق الإسلام ويستقر بقونيا التركية

(الأناضول)