57:44

الحصاد (2021/9/24)

تناول زين العابدين توفيق في “الحصاد” (2021/9/24) العديد من المواضيع منها: الاتحاد التونسي للشغل يحذر من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس، وواشنطن تعرب عن القلق من إجراءات قيس سعيد.