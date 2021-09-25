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02:37

أزمة النازحين في أفغانستان

يواجه النازحون في أفغانستان تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية، وتشير إحصائيات حكومية إلى وجود 3.5 ملايين نازح أفغاني بسبب الحروب التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
25/9/2021
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