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مصر تقدم مشروع قرار يطالب بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

قدمت مصر -خلال أعمال اليوم الرابع من مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا- مشروع قرار يطالب بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.