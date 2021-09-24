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بسبب الحمم البركانية.. الحكومة الإسبانية تعلن جزيرة لابالما منطقة كوارث

قررت الحكومة الإسبانية إعلان جزيرة لابالما منطقة كوارث، وذلك لتسهيل تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من البركان الذي ثار قبل 6 أيام.