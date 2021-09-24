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السيارات المفخخة والعبوات الناسفة تهدد حياة الملايين شمالي سوريا

تعتبر تفجيرات السيارات المفخخة والعبوات الناسفة الخطر الأكبر الذي بات يهدد حياة الملايين الذين يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة شماليَّ سوريا.