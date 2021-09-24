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02:07

السيارات المفخخة والعبوات الناسفة تهدد حياة الملايين شمالي سوريا

تعتبر تفجيرات السيارات المفخخة والعبوات الناسفة الخطر الأكبر الذي بات يهدد حياة الملايين الذين يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة شماليَّ سوريا.
24/9/2021
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