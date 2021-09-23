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البث الحي
21:56

نشرة الثامنة- نشرتكم

رصدت “نشرة الثامنة- نشرتكم” بتاريخ (2021/9/23) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها تفاعل التونسيين مع قرارات رئيسهم الجديدة بشأن مواصلة الإجراءات الاستثنائية.
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