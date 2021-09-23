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نساء نيروبي يلجأن إلى التايكوندو للدفاع عن أنفسهن

في أحد الأحياء الفقيرة في نيروبي لجأت مجموعة من النساء إلى التدريب على رياضة التايكوندو أملا في إنقاذ حياتهن أمام تزايد حالات العنف ضد النساء في البلاد.