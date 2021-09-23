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تصاعد الخلاف بين شركاء السلطة في السودان

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان السياسيين بإضاعة شعارات الثورة في غمرة ما وصفه بالصراع على السلطة..