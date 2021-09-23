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02:44

تصاعد الخلاف بين شركاء السلطة في السودان

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان السياسيين بإضاعة شعارات الثورة في غمرة ما وصفه بالصراع على السلطة..
22/9/2021
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مبادرات فردية لتعليم الأطفال في مخيمات الشمال السوري

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(الجزيرة)

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01:40
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نساء نيروبي يلجأن إلى التايكوندو للدفاع عن أنفسهن

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لمواجهة كورونا.. ضغوطات على شركتي فايز ومودرنا لمشاركة معلومات تصنيع لقاحاتهما

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