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02:36

الجيش السوداني يعلن رسميا إحباط محاولة انقلاب على السلطة

أعلن الجيش السوداني رسميا إحباط محاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة في البلاد، ويقول إنه تم القبض على 21 ضابطا من المتورطين فيها.
21/9/2021
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