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أردنية تنتج وتسوق زبدة الفول السوداني منزليا

من حاجة غذائية لأطفالها وبإمكانيات بسيطة نجحت الأردنية سميرة المطلق في إطلاق مشروع إنتاج زبدة الفول السوداني منزليا وتسويقه لاحقا في محافظات عدة.