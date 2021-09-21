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02:21
أردنية تنتج وتسوق زبدة الفول السوداني منزليا
من حاجة غذائية لأطفالها وبإمكانيات بسيطة نجحت الأردنية سميرة المطلق في إطلاق مشروع إنتاج زبدة الفول السوداني منزليا وتسويقه لاحقا في محافظات عدة.
21/9/2021
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