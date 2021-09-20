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مشروع القاعدة الدستورية في ليبيا

نتعرف على أبرز بنود القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، والتي أقرها المجلس الأعلى للدولة.