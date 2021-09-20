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03:12

بايدن يسعى لتهدئة الغضب الفرنسي بعد إعلان اتفاق أوكوس

يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لتهدئة الغضب الفرنسي المحتدم منذ أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف “أوكوس” مع بريطانيا وأستراليا.
20/9/2021
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