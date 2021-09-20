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المؤتمر السنوي للوكالة الذرية يبحث فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني

تتواصل في فيينا أعمال الدورة الـ65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وناقش المجتمعون فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
20/9/2021
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