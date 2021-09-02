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وزارة الصحة بقطاع غزة تطلق حملات تدعو لأخذ لقاح كورونا

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة حملات لحث المواطنين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد انتشار السلالة المتحورة بالقطاع وارتفاع عدد المصابين.