البث الحي
02:09

وزارة الصحة بقطاع غزة تطلق حملات تدعو لأخذ لقاح كورونا

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة حملات لحث المواطنين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد انتشار السلالة المتحورة بالقطاع وارتفاع عدد المصابين.
2/9/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

منظمة الأرصاد الجوية: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف 5 مرات خلال نصف قرن

02:18
(الجزيرة)

أيها الهاربون من أفغانستان.. إلى أين أنتم متجهون؟

03:29
(الجزيرة)

الحصاد 2021/9/2

56:51
(الجزيرة)

أزعجها انسحاب أميركا السريع من أفغانستان… أوروبا تتخذ خطوات بعيدا عن المظلة الأميركية

02:21
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

منظمة الأرصاد الجوية: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف 5 مرات خلال نصف قرن

02:18
(الجزيرة)

أيها الهاربون من أفغانستان.. إلى أين أنتم متجهون؟

03:29
(الجزيرة)

الحصاد 2021/9/2

56:51
(الجزيرة)

أزعجها انسحاب أميركا السريع من أفغانستان… أوروبا تتخذ خطوات بعيدا عن المظلة الأميركية

02:21
المزيد من البرامج

منظمة الأرصاد الجوية: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف 5 مرات خلال نصف قرن

(الجزيرة)

وأد للديمقراطية.. ما الذي يحول دون تحقيق تقدم في المشهد السياسي الليبي؟

(الجزيرة)

أيها الهاربون من أفغانستان.. إلى أين أنتم متجهون؟

(الجزيرة)

الحصاد 2021/9/2

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أميركا تعلن انتهاء عملياتها بأفغانستان.. طالبان تنتظر المال الصيني وتبدأ معركة السيطرة على بنجشير

(الجزيرة)

4 أخطاء تحول القهوة من صديق إلى عدو للدماغ

انتبه قبل نطقها.. 12 عبارة لا يقولها الأذكياء

الكلمات التي تختارها يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك (شترستوك)

لماذا المحيط مالح والأنهار التي تصب فيه ليست كذلك؟

عندما تشكلت محيطات الأرض لأول مرة منذ حوالي 3.8 مليارات سنة كانت مياهها عذبة (شترستوك)