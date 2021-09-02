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ندوة حول أزمة المياه في الشرق الأوسط

ندوة حول أزمة المياه في الشرق الأوسط
2/9/2021
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عندما تشكلت محيطات الأرض لأول مرة منذ حوالي 3.8 مليارات سنة كانت مياهها عذبة (شترستوك)