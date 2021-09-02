البث الحي
01:58

مطار كابل.. إلامَ دعت حركة طالبان؟ وما إجراءات هيئة الطيران المدني؟

حطّت طائرة قطرية في مطار كابل على متنها فريق فني لبحث استئناف عمل المطار، بطلب من حركة طالبان. ودعت الحركة أيضا موظفي المطار للعودة لأعمالهم.
1/9/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الاحتلال يقتل عاملا فلسطينيا بحجة محاولته إشعال النيران غرب مدينة رام الله

02:36
(الجزيرة)

تراجع أهمية معبر "تشمن" بين أفغانستان وباكستان

02:23
(الجزيرة)

الحصاد (2021/9/1)

55:49
(الجزيرة)

الأسطول الخامس الأميركي ينفذ مناورات مع البحرية الإسرائيلية في خليج العقبة

02:52
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الاحتلال يقتل عاملا فلسطينيا بحجة محاولته إشعال النيران غرب مدينة رام الله

02:36
(الجزيرة)

تراجع أهمية معبر "تشمن" بين أفغانستان وباكستان

02:23
(الجزيرة)

الحصاد (2021/9/1)

55:49
(الجزيرة)

الأسطول الخامس الأميركي ينفذ مناورات مع البحرية الإسرائيلية في خليج العقبة

02:52
المزيد من التقارير الإخبارية

الاحتلال يقتل عاملا فلسطينيا بحجة محاولته إشعال النيران غرب مدينة رام الله

(الجزيرة)

تراجع أهمية معبر "تشمن" بين أفغانستان وباكستان

(الجزيرة)

الحصاد (2021/9/1)

(الجزيرة)

الأسطول الخامس الأميركي ينفذ مناورات مع البحرية الإسرائيلية في خليج العقبة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أصبحت عائلية.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بمصر

وزيرة الصحة المصرية اعترفت بوصول متحور دلتا بلس إلى مصر رغم النفي السابق (مواقع التواصل الاجتماعي)

لماذا المحيط مالح والأنهار التي تصب فيه ليست كذلك؟

عندما تشكلت محيطات الأرض لأول مرة منذ حوالي 3.8 مليارات سنة كانت مياهها عذبة (شترستوك)

انتبه قبل نطقها.. 12 عبارة لا يقولها الأذكياء

الكلمات التي تختارها يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك (شترستوك)

ما سر عدائه لحركة طالبان؟.. ما لا تعرفه عن تنظيم الدولة في أفغانستان

التفجير المزدوج عند مدخل مطار كابل كان فاتحة عودة تنظيم الدولة للنشاط ضد طالبان بعد سيطرتها على كل أفغانستان (غيتي)