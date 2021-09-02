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مطار كابل.. إلامَ دعت حركة طالبان؟ وما إجراءات هيئة الطيران المدني؟

حطّت طائرة قطرية في مطار كابل على متنها فريق فني لبحث استئناف عمل المطار، بطلب من حركة طالبان. ودعت الحركة أيضا موظفي المطار للعودة لأعمالهم.