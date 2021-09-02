25:01

لمشَاء 2021/9/2

رافق المشّاء -في حلقته بتاريخ (2021/9/2)- كلّا من الأستاذ الجامعي كمال فرحان صالح والناقد جمال مسيوغة للحديث عن “الأدب الوحير”، وذلك استكمالا لسلسة الأجناس الأدبية التي أطلقها البرنامج منذ عدة حلقات