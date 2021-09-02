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25:01
لمشَاء 2021/9/2
رافق المشّاء -في حلقته بتاريخ (2021/9/2)- كلّا من الأستاذ الجامعي كمال فرحان صالح والناقد جمال مسيوغة للحديث عن “الأدب الوحير”، وذلك استكمالا لسلسة الأجناس الأدبية التي أطلقها البرنامج منذ عدة حلقات
2/9/2021
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