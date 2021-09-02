البث الحي
25:01

لمشَاء 2021/9/2

رافق المشّاء -في حلقته بتاريخ (2021/9/2)- كلّا من الأستاذ الجامعي كمال فرحان صالح والناقد جمال مسيوغة للحديث عن “الأدب الوحير”، وذلك استكمالا لسلسة الأجناس الأدبية التي أطلقها البرنامج منذ عدة حلقات
2/9/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تأملات.. لم سخر الجاحظ من أرسطو؟

21:52
(الجزيرة)

المرصدد 2021/8/23

25:39
(الجزيرة)

حياة ذكية (2021/8/11)

20:42
(الجزيرة)

فوق السلطة 244 – قيس العابدين يأكل الدستور على طبق إماراتي

25:18
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تأملات.. لم سخر الجاحظ من أرسطو؟

21:52
(الجزيرة)

المرصدد 2021/8/23

25:39
(الجزيرة)

حياة ذكية (2021/8/11)

20:42
(الجزيرة)

فوق السلطة 244 – قيس العابدين يأكل الدستور على طبق إماراتي

25:18
المزيد من أخرى

المشاء 2021/9/2

(الجزيرة)

ما قصة هذا المثل؟.. أهلك أعلم بك

(الجزيرة)

تعرف على أصغر حاسوب مخصص للألعاب في العالم

(الجزيرة)

ناجي العلي في ذكرى رحيله.. مسيرة لاجئ اختزل القضية الفلسطينية في رسوماته

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أميركا تعلن انتهاء عملياتها بأفغانستان.. طالبان تنتظر المال الصيني وتبدأ معركة السيطرة على بنجشير

4 أخطاء تحول القهوة من صديق إلى عدو للدماغ

انتبه قبل نطقها.. 12 عبارة لا يقولها الأذكياء

الكلمات التي تختارها يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك (شترستوك)

لماذا المحيط مالح والأنهار التي تصب فيه ليست كذلك؟

عندما تشكلت محيطات الأرض لأول مرة منذ حوالي 3.8 مليارات سنة كانت مياهها عذبة (شترستوك)