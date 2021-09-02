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درعا البلد تعود إلى الواجهة مجددا في الشأن السوري

تابع التقرير التالي مجريات الوضع الميداني في درعا قبل اتفاق الهدنة الذي جرى بين النظام السوري وأهالي درعا برعاية روسية بشأن الأحياء المحاصرة في المدينة.