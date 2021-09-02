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الحصاد (2021/9/1)

تصدر الشأن الأفغاني نشرة الحصاد، وركز عبد السلام محمد من كابل على العناوين التالية: قطر توفد فريقا فنيا للمساعدة في استئناف الملاحة في مطار كابل، وواشنطن تقول إنها تدعم جهود الدوحة وأنقرة..