10:14

نافذة من أفغانستان- قتلى وجرحى في عدة تفجيرات

قتلى وجرحى سقطوا في تفجير عبوة بسيارة لأفراد من طالبان في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان. ويعد هذا التفجير السادس من نوعه بالمدينة في أقل من 24 ساعة.