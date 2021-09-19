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الحجر الأزرق.. مشروع إعادة تدوير الزجاج المكسور

من حطام الزجاج المكسور وقطع الخشب ونفايات الورق والأسمنت، تصنع الشابة الفلسطينية روان رجب القوالب الملونة والبلاط الذي تبيعه في إطار مشروعها “الحجر الأزرق“.