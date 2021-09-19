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البث الحي
01:22

الحجر الأزرق.. مشروع إعادة تدوير الزجاج المكسور

من حطام الزجاج المكسور وقطع الخشب ونفايات الورق والأسمنت، تصنع الشابة الفلسطينية روان رجب القوالب الملونة والبلاط الذي تبيعه في إطار مشروعها “الحجر الأزرق“.
19/9/2021
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البرازيل.. فعالية تضامنية مع الأسرى في سجون إسرائيل

01:48
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(الجزيرة)

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(الجزيرة)

البرازيل.. فعالية تضامنية مع الأسرى في سجون إسرائيل

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