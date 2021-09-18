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02:19
قتلى ومصابون في تفجيرات بأفغانستان
قال مصدر أمني أفغاني للجزيرة إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون -بينهم أفراد من الشرطة- في تفجيرات استهدفت موكبا لسيارات الشرطة ومستشفى في جلال آباد بولاية ننغرهار.
18/9/2021
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