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25:29
فوق السلطة 251– زواج الخطيفة وسجون إسرائيل
تناولت حلقة (2021/9/17) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: وزير الحفاضات في لبنان يكاد يحدث أزمة مع الصين. حكومة قيس سعيد في أقرب الآجال أم الأجيال أم التأجيل؟
17/9/2021
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