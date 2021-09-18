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فوق السلطة 251– زواج الخطيفة وسجون إسرائيل

تناولت حلقة (2021/9/17) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: وزير الحفاضات في لبنان يكاد يحدث أزمة مع الصين. حكومة قيس سعيد في أقرب الآجال أم الأجيال أم التأجيل؟