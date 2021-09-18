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سوق إسطنبول.. أقدم الأسواق المسقوفة في العالم

سوق إسطنبول هو أحد أقدم الأسواق المسقوفة في العالم، إذ يعود تأسيسه إلى القرن الخامس عشر. السوق المسقوف حافظ على سمعته بوصفه واحدا من أقدم مراكز التجارة في العالم.