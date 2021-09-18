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01:54
روسيا تعتزم تصوير فيلم روائي طويل في محطة الفضاء الدولية
تعتزم روسيا تصوير فيلم روائي طويل في محطة الفضاء الدولية، وتعتبر الخطوة -إن تمت بنجاح- المرة الأولى التي يتمكن فيها فريق سينمائي من تحقيق ذلك.
18/9/2021
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