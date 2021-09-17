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03:23
معركة الاعتراف الدولي.. هل تكسبها حركة طالبان؟
مضى أسبوع على تشكيل الحكومة في أفغانستان، غير أنها لم تنل حتى الآن اعتراف أي من دول العالم المنقسمة إزاءها؛ بين متردد متريث ورافض بالمطلق.
16/9/2021
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