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الرئيس الصومالي يعلق صلاحيات رئيس الحكومة

أزمة سياسية تطل برأسها من جديد في الصومال، حيث جمد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو صلاحيات رئيس الحكومة محمد حسين روبلي واتهمه بخرق الدستور.