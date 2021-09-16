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02:17
متحف لحفظ الأرشيف التربوي لمدينة أربيل
يعد متحف أربيل، الذي يحتفظ بالتاريخ التربوي للمدينة، الأول من نوعه على مستوى العراق، وقد اتخذ من مبنى أقدم مدرسة وهي مدرسة أربيل الأولى مقراً له.
16/9/2021
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