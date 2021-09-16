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02:32
صهاريح المحروقات الإيرانية تثير جدلا في لبنان
دخلت الأراضي اللبنانية قافلة صهاريج سورية محملة بمحروقات إيرانية كانت قد أفرغتها باخرة في مرفأ بانياس السوري لمصلحة حزب الله،
16/9/2021
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