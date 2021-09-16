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الماساي قبيلة كينية لها طباع خاصة.. تعرف عليها

تعمل قبيلة الماساي الكينية بشكل أساسي في مجال الرعي، وتتنقل باستمرار من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والكلأ. وتواجه القبيلة تحديات عدة منها ميول شبابها إلى حياة المدن.