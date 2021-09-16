59:01

الحصاد 2021/9/15

سلطت فدى باسيل في ملف الحصاد من الدوحة، الضوء على أحدث التطورات في المشهد الأفغاني، بعد وصول وفد أممي إلى العاصمة كابل، كما ناقشت تطورات الملف النووي الإيراني،

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