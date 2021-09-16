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59:01
الحصاد 2021/9/15
سلطت فدى باسيل في ملف الحصاد من الدوحة، الضوء على أحدث التطورات في المشهد الأفغاني، بعد وصول وفد أممي إلى العاصمة كابل، كما ناقشت تطورات الملف النووي الإيراني،
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15/9/2021
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