22:01

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/9/15)

تابعت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/9/15) الغضب الواسع الذي أثارته وفاة الطفلة لين على منصات التواصل، حيث طالب نشطاء بمحاسبة المسؤولين.