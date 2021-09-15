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22:01
نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/9/15)
تابعت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/9/15) الغضب الواسع الذي أثارته وفاة الطفلة لين على منصات التواصل، حيث طالب نشطاء بمحاسبة المسؤولين.
15/9/2021
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