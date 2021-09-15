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01:56

الملف النووي.. أميركا تنهج المسار الدبلوماسي وإيران تتشبث بمطلب رفع العقوبات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الأميركي جو بايدن ما يزال يعتقد أن المسار الدبلوماسي مع إيران هو أفضل خيار.
15/9/2021
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